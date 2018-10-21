Политика недели: международный дискуссионный клуб «Валдай». ФАН-ТВ

Россия в центре внимания. В Сочи завершилась встреча международного дискуссионного клуба «Валдай». Главной темой впервые стало не положение стран на международной арене, а исключительно одна страна – Россия. Иностранные эксперты различных областей обсуждали, как же строить экономику и политику в мире, который, по их мнению, уже осыпается.

«Я считаю, что старая система обрушилась, и нечего ее пытаться восстанавливать, нужно сразу строить новую. Например, был спор о роли ограничения вооружения. И некоторые хотят остановить; другие, типа меня, считают, что от этого только вред будет. Потому что ситуация в военно-политической области коренным образом изменилась: появились новые виды оружия массового поражения, появились новые типы оружия, о котором говорил президент в своем обращении к Совету Федерации. Поэтому, думаю, старое вооружение ограничения погибло», – говорит Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

На протяжении четырех дней в процессе дискуссий были затронуты самые острые темы: роль России на территории Сирийского государства, изменение экономических ориентиров с европейской части на Восток и проблемы, с которыми ежедневно сталкивается отечественный бизнес.

«Доступ к кредитованию, а это значит, что ключевая ставка Центрального банка должна соответствовать сегодняшнему уровню развития экономики, у нас инфляция уже меньше 2% была, а ставка по-прежнему выше 7%. Мы неконкурентоспособны по стоимости кредитов, без этого экономика расти не может. Налоги должны не повышаться, а быть таковыми, чтобы стимулировали тех, кто растет. Кто вкладывается – те должны платить меньше налогов, чем те, кто пытается жить старым. Тарифы, которые сегодня растут по-прежнему, например, энергетика – там должен быть наведен порядок. Есть государство, мы за уменьшение роли государства в экономике, но в некоторых вопросах регулирования, мы считаем, ее недостаточно», – говорит Борис Титов, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Традиционное завершение встречи – приезд президента России Владимира Путина. Однако он не стал выступать с докладом, а сразу перешел к ответам на вопросы. Диалог с первым лицом занял больше двух часов, и этого времени не хватило, чтобы затронуть интересы всех участников. Наибольшего внимания удостоилась внешняя политика страны, ожидаемые вопросы об отношениях с президентом США Дональдом Трампом перетекли в вопросы о ядерном потенциале обеих стран.

«У нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Наша концепция – это ответ на встречный удар. Это значит, что мы будем готовы применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории. В этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное орудие. Сами ничего как бы не делаем. Тогда агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен», – говорит Владимир Путин, президент Российской Федерации.

Ежегодный XV дискуссионный клуб позволил по-новому взглянуть на развитие России и то, какие векторы движения страна для себя определяет. Сильная внешнеполитическая направленность не исключает того, что в социальной сфере происходят не менее значительные перемены. На новый этап выходит положение благотворительных организаций и развитие хосписов, приближая тем самым Россию к государству с активным гражданским обществом.