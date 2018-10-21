Американские общественники попросили об ознакомительном визите в Крым

Севастополь, 21 октября. Представители двух общественных организаций Соединенных Штатов обратились с официальным письмом, в котором просят побывать в Крыму с целью ознакомительного визита. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он сообщил, что речь идет о поездке на российский полуостров в будущем году. В числе изъявивших желание посетить Крым — Центр гражданских инициатив и Американская студенческая организация, передает РИА Новости.

«Я полагаю, что эта группа будет сформирована и они к нам приедут», — отметил Гемпель, добавив, что американские общественники планируют посетить Крым по линии народной дипломатии.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

Украинская сторона не согласна с таким решением и по-прежнему считает Крым своей территорией.

На этой неделе российский лидер Владимир Путин в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи подчеркнул, что Крым стал российским, потому что «люди пришли на референдум и проголосовали».

Ранее глава РФ заявлял, что вопрос Крыма закрыт «окончательно».