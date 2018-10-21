Новые поленья в костер ненависти к России: экс-депутат Рады объяснил, зачем Киев грозит Азову сторожевиком «Донбасс»

Киев анонсировал возвращение в Азовское море прошедшего ремонт пограничного сторожевого катера «Донбасс» проекта 205П BG-32, который на Украине называют «одной из самых мощных единиц украинских военно-морских сил».

Об этом через Facebook сообщает информационный портал «Тиск». Сторожевик «Донбасс» имеет на вооружении две спаренные 30-мм артиллерийские установки Ак-230, пулеметы ДШКМ и ПКМБ, а также сбрасыватели глубинных бомб.

В последнее время Украина делает в отношении Азовского моря заявления одно воинственнее другого, пытаясь всеми способами дестабилизировать обстановку в этом районе, напоминает экс-депутат Рады, известный украинский политик и общественный деятель Владимир Олейник. Цель подобных действий, угрожающих взорвать ситуацию на Азове, — устроить как можно больше провокаций, на которые может клюнуть Запад, считает он. Именно с этой целью, а также для более «яркого» информационного звучания в Азовское море вводится судно со знаковым названием «Донбасс», отметил Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Все люди, мало-мальски знакомые с состоянием военно-морских сил Украины и России, могут прямо сказать, что для Киева любой конфликт в Азовском море абсолютно бесперспективен с точки зрения получения каких-то преимуществ, не говоря уже о «победе» над ВМФ РФ, — отметил экс-депутат Рады. — Так что Украина вводит туда военные корабли исключительно для провокации. Любой спровоцированный Киевом конфликт даст украинским властям возможность снова начать кричать, что, дескать, «обижают Украину — она хочет в Европу, а ей не дают».

Олейник напомнил, что Азовское море закрыто для присутствия иностранных военных кораблей, там могут находиться только военно-морские силы России и Украины.

«Сегодня Киев всеми силами пытается создать в Азовском море еще одну точку напряжения», — подчеркнул Олейник.

Экс-депутат Рады отметил, что такую же цель Киев преследует, не давая утихнуть конфликту в Донбассе, требованием автокефалии для своей церкви и так далее.

«Все это делается для того, чтобы постоянно провоцировать антироссийские санкции и подбрасывать новые поленья в костер ненависти к России, — считает собеседник ФАН. — Поэтому киевские власти идут на провокации, хотя прекрасно понимают, что соотношение сил абсолютно не в их пользу».

То, что вводимое в Азовское море судно называется «Донбасс», тоже неслучайно, считает украинский политик.

«Тут символика немаловажна, ведь киевские власти ни на минуту не забывают о пиаре. Название «Донбасс» для Киева сегодня — это уже фактически раскрученный бренд. Любая новостная информация из серии: «Донбасс» вступил в конфликт», «Донбасс» потопили или повредили» или даже «Донбасс» победил» — это, конечно, «звучит», а значит, может быть использовано Киевом в качестве пиара. Это подлая политика, поэтому так важно внимательно наблюдать за действиями Украины в Азовском море», — подчеркнул Владимир Олейник.

Ранее в американском журнале The American Conservative появилась статья, в которой говорилось, что в случае вооруженного конфликта Военно-морской флот России может в считанные минуты уничтожить украинские корабли и базу ВМС Украины на Азовском море.