«Лучше бы Трампу передумать»: в Совфеде оценили перспективы США после выхода из ядерного соглашения

Москва, 21 октября. Президент США Дональд Трамп, решив выйти из договора об ограничении ядерного вооружения, сделал Америку не «снова великой», а «снова уязвимой», считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«Выведя США из договоров, ограничивающих ядерные вооружения, Трамп сделает Америку не снова великой, сколько более уязвимой. В этой сфере США не смогут получить решающего превосходства — это опаснейшая иллюзия. Лучше бы Трампу передумать», — написал Пушков в Twitter.

Кроме того, Пушков назвал решение Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности ударом по системе стабильности в мире.

Напомним, ранее Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД с Россией из-за того, что Москва якобы несколько лет нарушает договор. К тому же, отметил Трамп, договор сдерживает США от развертывания нового оружия для противодействия Китаю.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что использование ядерного оружия станет катастрофой для всего мира. Москва не станет ее инициатором.