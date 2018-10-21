Видео с места гибели украинской юмористки в ДТП появилось в Сети

Киев, 21 октября. Видео с места жуткого ДТП под Киевом, жертвой которого стала украинская юмористка Марина Поплавская, появилось в Сети.

Разбитый автобус, в котором ехала участница «Дизель-шоу», снял видеорегистратор одной из проезжавших мимо машин. На кадрах записи можно видеть и работающих на месте трагедии правоохранителей, автомобили полиции и кареты скорой помощи. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик.

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе на Украине погибла актриса украинского юмористического телешоу «Дизель-шоу» Марина Поплавская. Она находилась в автобусе, водитель которого не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с грузовиком. Еще четверо коллег Поплавской получили тяжелые травмы, все они находятся в больнице. ДТП произошло 20 октября утром на 28 километре трассы Киев — Чоп.