Фото с места ДТП с участием микроавтобуса в Крыму появились в Сети

Судак, 21 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Судаке. В результате опрокидывания транспортного средства пострадали семь человек.

По информации источника ФАН, сигнал об аварии поступил в 05.55. Микроавтобус следовал по маршруту Керчь — Симферополь. Согласно предварительным данным, в районе села Грушевка водитель потерял управление и вылетел в кювет.

В результате пострадали семь человек: четверых направили в больницу Старого Крыма, троих — в больницу Судака.