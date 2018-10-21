Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Фото с места ДТП с участием микроавтобуса в Крыму появились в Сети

298
0 Оставить комментарий

Фото с места ДТП с участием микроавтобуса в Крыму появились в Сети

Судак, 21 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Судаке. В результате опрокидывания транспортного средства пострадали семь человек.

Фото с места ДТП с участием микроавтобуса в Крыму появились в Сети

По информации источника ФАН, сигнал об аварии поступил в 05.55. Микроавтобус следовал по маршруту Керчь — Симферополь. Согласно предварительным данным, в районе села Грушевка водитель потерял управление и вылетел в кювет.

Фото с места ДТП с участием микроавтобуса в Крыму появились в Сети

В результате пострадали семь человек: четверых направили в больницу Старого Крыма, троих — в больницу Судака.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое