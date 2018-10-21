Сирия: РФ зафиксировала пять нарушений перемирия в Латакии и Алеппо за сутки

Дамаск, 21 октября. Российская сторона комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Российские специалисты совместной российско-турецкой комиссии за сутки зафиксировали пять нарушений перемирия, из них три – в Латакии и два – в Алеппо. Турецкое представительство комиссии нарушений не зафиксировало.

Отмечается, что за сутки были проведены две гуманитарные акции провинциях Дэйр-эз-Зор и Алеппо. Российские специалисты выдали 450 продовольственных наборов. За прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму перемирия в САР не подписывались. На данный момент к процессу мирного урегулирования присоединились 2518 населенных пунктов и 234 вооруженных формирования.