Житель Кузбасса расстрелял двух сыновей из дробовика

Кемерово, 21 октября. Неизвестный мужчина на велосипеде расстрелял из помпового ружья жителей населенного пункта Пача на Кузбассе. Инцидент произошел около 10.00 по местному времени в воскресенье.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, случившееся, по предварительным данным, целенаправленное убийство двух сыновей, с которыми мужчина давно в ссоре.

Отмечается, что в прохожих злоумышленник не стрелял. Тело стрелка было обнаружено с огневым ранением.

По информации «Газеты Кемерова», в одного из мужчин было произведено пять выстрелов.

В настоящее время другие детали произошедшего не сообщаются.