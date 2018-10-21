Житель Кузбасса расстрелял двух сыновей из дробовика
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Кемерово, 21 октября. Неизвестный мужчина на велосипеде расстрелял из помпового ружья жителей населенного пункта Пача на Кузбассе. Инцидент произошел около 10.00 по местному времени в воскресенье.
Как сообщает источник Федерального агентства новостей, случившееся, по предварительным данным, целенаправленное убийство двух сыновей, с которыми мужчина давно в ссоре.
Отмечается, что в прохожих злоумышленник не стрелял. Тело стрелка было обнаружено с огневым ранением.
По информации «Газеты Кемерова», в одного из мужчин было произведено пять выстрелов.
В настоящее время другие детали произошедшего не сообщаются.