Слуцкий отреагировал на планы США выйти из ДРCМД

Москва, 21 октября. Россия обеспечит свою безопасность в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, если Штаты все-таки выйдут из ДРСМД, «как они это сделали в случае с иранской ядерной сделкой», у России есть весь комплекс мер для обеспечения собственной безопасности и безопасности своих союзников.

Напомним, о намерениях США выйти из ДРСМД 20 октября заявил американский президент Дональд Трамп. Такие планы он объяснил тем, что Россия якобы нарушает условия этого договора. Однако никаких доказательств президент США не привел.

В МИД РФ эти намерения объяснили «мечтой США об однополярном мире».