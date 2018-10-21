Ситуация критична: Косачев предрек войну в случае выхода США из ДРСМД

Москва, 21 октября. Заявление американского президента Дональда Трампа о выходе из договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) можно считать продолжающимся шантажом. Об этом сегодня заявил комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он напомнил, что 15-я статья документа предусматривает односторонний выход из него, но по исключительным причинам, с аргументацией и в полугодичный срок.

В настоящее время официальных шагов на этот счет не предпринято, что позволяет считать заявление Трампа скорее продолжающимся шантажом, а не свершившимся юридическим актом, отметил сенатор на своей странице в Facebook.

Разрыв ДРСМД может привести к войне, ситуация критична и требует обсуждения в том числе в Совете Безопасности ООН, уверен Косачев.

«Теперь западным союзникам Соединенных Штатов предстоит выбор: либо пойти тем же путем, возможно, ведущим к новой войне, либо встать на сторону здравого смысла, исходя хотя бы из инстинкта самосохранения», — обратил внимание он.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что обвинения американской стороны в адрес РФ о нарушении ДРСМД носят абстрактный характер, тогда как претензии Москвы вполне конкретны.

Накануне глава Белого дома заявил, что США выйдут из ДРСМД, потому что Россия, по его мнению, «нарушает данное соглашение». Впрочем, Трамп допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином.