Киев, 21 октября. Служба национальной безопасности Украины планирует устроить очередное шоу без антракта. «Разоблачения» и «воскрешения» стали обыденными обязанностями СБУ, считает политолог Александр Дудчак.

«Служба безопасности Украины регулярно делает какие-то «разоблачения» и устраивает концерты с «воскрешениями». Даже интересно, что будет на этот раз», — отметил политолог в беседе с «Народными новостями».

По словам эксперта, шоу должно быть зрелищным из-за большой массовки. На Украине сейчас толпы безработных, для актеров это хорошая возможность подработать, а для журналиста Бабченко – «очередной раз воскреснуть».

При этом Дудчак советует не воспринимать действия СБУ с точки зрения здравого смысла.

СБУ анонсировала «разоблачение» 22 октября. Спецслужбы пообещали раскрыть деятельность «агента российских спецслужб».

Напомним, 29 мая украинские правоохранительные органы сообщили о том, что проживающий в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко убит в подъезде собственного дома. Киев незамедлительно обвинил Россию в причастности к трагедии. Однако, оказалось, что убийство Бабченко было инсценировкой для того, чтобы якобы предотвратить настоящее покушение.

В Москве подобные провокации СБУ осудили, глава ФСБ России Александр Бортников назвал чушью обвинения в причастности к покушению на Бабченко.