Берлин счел недостаточными данные Эр-Рияда о смерти Хашукджи

Берлин, 21 октября. Власти Германии считают, что представленные Саудовской Аравией данные о смерти журналиста Джамаля Хашукджи являются недостаточными. Берлин требует прозрачности в деле о гибели журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы МИД Германии Хайко Мааса.

«Мы решительно осуждаем преступление. От Саудовской Аравии мы ожидаем транспарентности в том, что касается выяснения обстоятельств убийства и мотивов», — сказано в распространенном заявлении.

Представители ФРГ отмечают, что представленных сведений о гибели Хашукджи недостаточно. Также в заявлении говорится, что в Берлине вести о насильственной смерти журналиста при странных обстоятельствах восприняли с «большим потрясением». Руководство ФРГ выразило соболезнования невесте, родным и друзьям Хашукджи.

Напомним, известный критическими высказываниями в адрес официального Эр-Рияда американский журналист Джамаль Хашукджи вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии 2 октября и не вернулся. Эр-Рияд заявил, что журналист умер в результате конфликта, возникшего между ним и сотрудниками дипмиссии. Эр-Рияд пообещал наказать всех виновных в убийстве. По делу Хашукджи задержаны 18 высокопоставленных чиновников.