Власти Крыма хотят сделать корпус керченского колледжа мемориалом

Севастополь, 21 октября. Крымские власти допускают, что корпус Керченского политехнического техникума после страшной трагедии не будет восстановлен и станет мемориалом.

Как отметил вице-премьер республики Игорь Михайличенко, решение об этом должно быть одобрено совместно с педагогами и студентами образовательного учреждения.

«Сначала необходимо говорить с педагогами и студентами — готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена», — уточнил он.

Кроме того, Михайличенко добавил, что по окончании следственных мероприятий на место будут направлены сотрудники регионального министерства строительства для исследования здания.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса керченского политехнического техникума открыл стрельбу по людям в учреждении, а затем устроил взрыв. В результате кровавой расправы «керченского стрелка» погиб 21 человек. В настоящее время в больницах Крыма, Кубани и Москвы находятся 46 человек, пять из которых — в крайне тяжелом, 14 — в тяжелом.