«Вся надежда на доносчиков»: на Украине придумали, как сохранить бюджет и избавиться от льготников

Киев, 21 октября. Украинцев могут начать лишать льгот по доносам. Так киевские власти хотят экономить бюджетные средства. Заниматься доносами предлагают всем сознательным гражданам. Специальную горячую линию уже запустили в министерстве социальной политики страны.

В ведомстве отметили, что после повышения тарифов государство не сможет содержать большое число льготников (в настоящее время субсидии якобы получает каждая вторая украинская семья. — Прим. ФАН). Именно поэтому, по словам сотрудника министерства, вся надежда на доносчиков, которые сообщат государству о соотечественниках, неправомерно получающих льготы.

При этом в кабмине Украины полагают, что министерство попросту захлебнется в потоке доносов, многие из которых окажутся фейковыми.

«Некоторые украинцы могут вызвать проверяющих из-за желания банально отомстить соседу. Мы скептически относимся к идее министерства социальной политики жаловаться на соседей и знакомых», — подчеркнул собеседник телеканала RT

В «Батькивщине» инициативу назвали «издевательством над населением». По мнению членов партии, эта инициатива унижает достоинство пенсионеров, бюджетников и малообеспеченных украинцев.

«Это не поможет государству сэкономить, поскольку большинство украинцев живут бедно», — уверены сторонники Юлии Тимошенко.

Не в восторге от запуска горячей линии для доносчиков и в горадминистрации Киева. Чиновники считают, что мотивировать людей жаловаться и доносить друг на друга - это крайний шаг. Один из сотрудников с сарказмом предложил еще "ходить под окнами льготников и смотреть, какая у них мебель, какой телевизор".

"Мне кажется, это признак бессилия», — добавил он.

А представитель партии «Самопомощь» уверен, что если эта система начнёт работать, то будет не до смеха. Депутат напомнил, что население не одобряет действий президента Петра Порошенко и правительства, и такие инициативы запросту обернутся настоящим бунтом.

«Это может спровоцировать социальные протесты. Повышение тарифов и массовое лишение льгот — всё это может вывести людей на улицы», — предупредил он.

Таким образом, как считает политик, власти Украины снова оказалась в безвыходной ситуации: с одной стороны, им нужно выполнять требования западных кредиторов, а с другой - не злить свой народ. необходимо выполнять требования кредиторов и не злить население», — заключил депутат в беседе с RT.

Напомним, 19 октября кабинет министров Украины по требованию МВФ повысил цены на газ для населения на 25% до конца этого года, в 2019 году население ждет увеличение тарифов на электроэнергию: они могут вырасти на 30%.

Стоит отметить, что премьер Владимир Гройсман признал, что после подорожания тарифов непросто придется каждому украинцу, заверив, что всех нуждающихся обеспечат субсидиями.