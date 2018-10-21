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Донбасс: в ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ

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Донбасс: в ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ

Луганск, 21 октября. За прошедшие сутки в Луганской народной республике не зафиксировано обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в воскресенье в пресс-службе народной милиции ЛНР.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано», — следует из сообщения ведомства.

Киевские власти в апреле 2014 года начали военную кампанию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Согласно последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины обсуждается также в рамках встреч в Минске контактной группы, однако Украина постоянно нарушает взятые на себя обязательства и обстреливает республики Донбасса.

Автор: Алексей Громов
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