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Польский рыбак выловил сома весом более 100 кг

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Польский рыбак выловил сома весом более 100 кг

Варшава, 21 октября. Сома огромного размера выловил житель польского города Тыхы Шимон Нововейский. Фотографию улова он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Польский рыбак отметил, что вес сома составил свыше 100 килограмм и 2,6 метра в длину. Он рассказал, что в течение продолжительного времени боролся с сомом при помощи профессиональной экипировки и снаряжения.

Нововейский добавил, что это самый большой сом, выловленный в Польше, пишет «ФедералПресс».

Успешный рыбак считает, что теплая вода от близлежащей электрической станции положительно влияет на рост больших рыб.

Автор: Алексей Громов
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