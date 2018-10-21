Российским «лишенникам» вставляют палки в колеса: как теперь нужно будет возвращать права на авто

Москва, 21 октября. В России вступили в силу новые правила по возврату водительских удостоверений. Теперь водители должны будут заново сдавать экзамен в ГИБДД и выплатить все выписанные штрафы, а также в отдельных случаях и проходить медкомиссию.

Кроме того, согласно постановлению правительства РФ, водителям, лишенным прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, предстоит пройти процедуру медицинского освидетельствования.

После выполнения всех необходимых требований водители-«лишенники» смогут получить свои права, но для для этого потребуется подать заявление не позднее 30 дней до окончания срока лишения прав. Получить водительское удостоверение можно будет в любом отделении Госавтоинспекции.

Постановление кабмина с новыми ужесточенными правилами опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что в ГИБДД ранее предложили изменить и порядок сдачи на права. В ведомстве считают, сдавать два экзамена — на автодроме и в городе — нецелесообразно, поэтому площадку и езду по городу необходимо объединить.