Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Площадь пожара на «Электроцинке» во Владикавказе выросла до 4,5 тыс. квадратных метров

361
0 Оставить комментарий

Площадь пожара на «Электроцинке» во Владикавказе выросла до 4,5 тыс. квадратных метров

Владикавказ, 21 октября. Площадь пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе выросла до 4,5 тысяч квадратных метров. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар на крупном предприятии произошел ночью в воскресенье, изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. При нейтрализации погиб один сотрудник пожарной службы, еще двое пострадали.

На месте чрезвычайного происшествия работают свыше 60 пожарных и 20 штук техники​​​.

Ранее сообщалось об угрозе взрыва на «Электроцинке» во Владикавказе из-за того, что в цехе завода идет выделение водорода​​​.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое