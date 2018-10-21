Площадь пожара на «Электроцинке» во Владикавказе выросла до 4,5 тыс. квадратных метров

Владикавказ, 21 октября. Площадь пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе выросла до 4,5 тысяч квадратных метров. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар на крупном предприятии произошел ночью в воскресенье, изначально площадь пожара составляла 500 квадратных метров, позже она увеличилась до 1 тысячи квадратных метров. При нейтрализации погиб один сотрудник пожарной службы, еще двое пострадали.

На месте чрезвычайного происшествия работают свыше 60 пожарных и 20 штук техники​​​.

Ранее сообщалось об угрозе взрыва на «Электроцинке» во Владикавказе из-за того, что в цехе завода идет выделение водорода​​​.