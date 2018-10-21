Американский сенатор назвал деструктивным решение Трампа о выходе США из ДРСМД

Вашингтон, 21 октября. Американский сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол назвал деструктивным решение главы США Дональда Трампа из-за возможного выхода Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Это уничтожит десятилетия работы по двухстороннему контролю над вооружениями, начатой бывшим президентом США Рональдом Рейганом», — написал Пол в своем микроблоге социальной сети Twitter, комментируя заявления Трампа.

Американский политик считает, что Вашингтон не должен этого делать, а также заявил о необходимости решить проблемы, связанные с этим соглашением.

В минувшую субботу хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты собираются выйти из Договора о РСМД, поскольку Россия якобы нарушает данное соглашение. При этом он допустил заключение нового договора с РФ и КНР в случае обещаний с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Как сообщало издание The New York Times, о решении Вашингтона приступить к выходу из ДРСМД власти России проинформирует Джон Болтон, который накануне отправился с визитом в Москву.