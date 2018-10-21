РПЦ объявила Константинопольского патриараха раскольником
Москва, 21 октября. Русская православная церковь (РПЦ) считает константинопольского патриарха Варфоломея раскольником. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Иларион пояснил, что такое отношение РПЦ к Варфоломею основано на церковных канонах, согласно которым его действия считаются расколом, поэтому «для нас сейчас Константинопольский Патриарх является раскольником».
«Тем фактом, что Константинопольский патриарх признал раскольников, он сам присоединился к расколу. Так действуют церковные каноны. Соответственно, для нас сейчас Константинопольский патриарх является раскольником»,— подчеркнул митрополит в эфире телеканала «Россия 24» .
Кроме того, он подчеркнул, что РПЦ не признает за Варфоломеем права решать судьбы поместных церквей и менять каноническую территорию, отметил он, что РПЦ осуждает решение Константинопольского Синода отменить указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве.
Ранее действия Варфоломея в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.По его словам, Константинопольский патриарх «ведет себя бесцеремонно». Милонов пояснил, что, если «Варфоломей попросит сделать особенную церковь, он может с легкостью забрать оккупированный «воровский Стамбулом» Северный Кипр и объявить его церковью Вселенского патриархата, такая же судьба может ждать и приходы Сербской церкви.