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Самолет ВВС США провел разведку возле побережья Мурманской области

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Самолет ВВС США провел разведку возле побережья Мурманской области

Мурманск, 21 октября. Стратегический самолет Военно-воздушных сил Америки RC-135U провел разведку возле побережья Мурманской области. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar, опубликованные в Twitter-аккаунте.

По информации интернет-портала, воздушное судно с бортовым номером 64-14849 и позывным LUIGI16 вылетело с авиационной базы «Милденхолл» (Mildenhall), расположенной в Британии, затем в течение трех часов находилось над международными водами Баренцева моря вблизи морских границ Российской Федерации.

Стоит отметить, что этот же самолет проводил разведку возле западных границ России в минувшую пятницу, 19 октября.

Автор: Алексей Громов
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