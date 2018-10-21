Угроза взрыва возникла во время тушения пожара на «Электроцинке» во Владикавказе

Владикавказ, 21 октября. Опасность взрыва возникла во время пожара на предприятии «Электроцинк» во Владикавказе. Об этом в воскресенье заявил источник в экстренных службах региона.

По имеющимся данным, во время ликвидации возгорания возникла угроза взрыва, поскольку в цехе завода идет выделение водорода​​​.

«По этой причине личный состав был выведен из здания, тушение пожара осуществляется с улицы», — сообщил источник РИА Новости.

Возгорание на предприятии возникло в ночь на воскресенье, сначала площадь пожара составляла 500 квадратных метров, затем она увеличилась до одной тысячи квадратных метров. При ликвидации огня погиб один пожарный, еще двое были доставлены в больницы, передавало Федеральное агентство новостей.