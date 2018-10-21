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Эксперты призывают прекратить преждевременные нападки на фильм «Праздник

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Эксперты призывают прекратить преждевременные нападки на фильм «Праздник

Москва, 21 октября. Гильдия экспертов и кинокритиков России опубликовала открытое письмо, в котором выступила против досрочных нападок на киноленту «Праздник» российского режиссера Алексея Красовского. Текст послания разместил в Facebook кинокритик Андрей Плахов.

«Гильдия киноведов и кинокритиков выражает свое возмущение участившимися нападками должностных лиц и СМИ на кинематографические произведения, еще не показанные общественности», — следует из текста письма.

Также в обращении говорится, что лента Красовского — «не о блокаде Ленинграда, а о жизни некоторых привилегированных граждан в страшное время, когда другие погибали от лишений».

В послании деятели искусства также выразили уверенность, что «съемочная группа фильма осознает значение и трагизм ленинградской блокады и не может иронизировать над беспрецедентным несчастьем миллионов людей».

Напомним, ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак призвал министерство культуры РФ не выдавать прокатное удостоверение комедийной ленте Алексея Красовского «Праздник», действие которой происходит в период блокады в Ленинграде. Глава ведомства Владимир Мединский заявил, что когда фильм закончат, и все материалы сдадут в Минкультуры — тогда будет принято решение, «которое будет соответствовать действующему законодательству».

Автор: Алексей Громов
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