Давайте поумнеем: Трамп допустил заключение нового ДРСМД с РФ

Лас-Вегас, 21 октября. Американский президент Дональд Трамп допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином после выхода Вашингтона из ДРСМД с Россией. Об этом он заявил журналистам, выступая перед единомышленниками в Неваде.

«Нам придется разрабатывать такие вооружения до того момента, пока Россия и Китай не придут к нам и не скажут: «Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения», — отметил глава Белого дома.

Он в очередной раз обвинил РФ в нарушении ДРСМД «на протяжении многих лет». Трамп также выразил недоумение по поводу того, что 44-й президент Америки Барак Обама не провел на эту тему переговоры и не вышел из ДРСМД.

«Мы единственные, кто остается в соглашении, и мы выполняем соглашение. Но Россия, к сожалению, не соблюдает его», — подчеркнул республиканец, отметив, что военный бюджет Соединенных Штатов исчисляется «колоссальной суммой денег».

Трамп добавил, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, что Вашингтон планирует создавать ракеты средней и меньшей дальности, если «Россия не поумнеет, и если другие страны также не поумнеют и не прекратят разрабатывать эти ужасные ядерные вооружения».