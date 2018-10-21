Канделаки сравнила Соловьева с «дрессировщиком в политическом цирке»

Москва, 21 октября. Общественный деятель, телеведущая и журналистка Тина Канделаки рассказала, как менялось ее мнение об известном ведущем Владимире Соловьеве, и назвала коллегу «дрессировщиком в политическом цирке».

Телеведущая отмечает, что приехала в Москву в 24 года. В этот период она недолюбливала Соловьева, который уже тогда был усатым и влиятельным, а также имел завод и собственную программу на телеканале «Серебряный дождь». Вместе со Стасом Садальским она «перемывала кости» Соловьеву, он платил тем же.

О причинах своей неприязни ведущая не помнит. Но со временем ее мнение о коллеге изменилось. Канделаки отмечает, что когда Соловьев появился с программой «Поединок», он был худой, стильный и похож на вальяжного дрессировщика в политическом цирке, который способен любого тигра превратить в кота.

В очередной раз телеведущая увидела Владимира Соловьева с новой стороны, когда встретилась с ним лично. Теперь Канделаки считает коллегу профессионалом и настоящим игроком, каких мало осталось на телевидении. Еще меньше осталось тех, кто не теряет форму в 55 лет, работает над собой каждый день и имеет деньги, покровителей, поклонников и хулителей, отметила Тина Канделаки.

Ранее Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» прокомментировал трагедию в керченском колледже, призвав отменить мораторий на смертную казнь. Телеведущий также напомнил, что в странах Юго-Восточной Азии с помощью смертной казни борются с распространением наркотиков.