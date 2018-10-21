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Роскосмосу предложили три варианта полетов «Союза» на МКС

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Роскосмосу предложили три варианта полетов «Союза» на МКС

Москва, 21 октября. Три варианта полетов на Международную космическую станцию (МКС) предложили государственной корпорации Роскосмос. По имеющимся данным, в предложенных версиях не присутствует ситуация с временной консервацией космической станции.

Отмечается, что все три сценария подразумевают запуск космического корабля «Союз МС-11». Разница заключается только в дате запуска носителя. Одну из них в государственной корпорации намерены одобрить в скором времени, передает РИА Новости.

На данный момент на «Байконуре» идет активная подготовка к очередному полету космического корабля. Как подчеркнул источник, работы проводятся в три смены.

Ранее сообщалось, когда Роскосмос объявит причины аварии «Союза».

Автор: Алексей Громов
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