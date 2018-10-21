Фото и видео пожара на «Электроцинке» во Владикавказе появились в Сети

Владикавказ, 21 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фото и видео пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе. В результате возгорания погиб как минимум один человек.

По данным ФАН, при возгорании погиб один пожарный — Ермаков А. 1980 года рождения. Еще двое пострадали — Чебакаури В. 1981 года рождения (состояние средней тяжести, находится в РКБ) и Шимановский Р. 1977 года рождения (уже отпущен из больницы).

Общая площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров.

Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в ночь на воскресенье в 03.16 по местному времени. На место происшествия прибыли 50 спасателей и 18 единиц техники.

В настоящее время причины пожара не известны.