Сирия: РФ передала продукты жителям поселка в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 21 октября. Российские военнослужащие доставили жителям населенного пункта Бираджам сирийской провинции Эль-Кунейтра порядка 500 продуктовых наборов. Об этом сообщил журналистам руководитель группы по доставке гуманитарных грузов Владимир Ладейнов.

По его словам, гуманитарную помощь получили свыше 200 мирных жителей, которые на данный момент составляют все население указанного поселка. Ладейнов отметил, что в продуктовые наборы были включены мука, рис, сахар и различные консервы.

Глава населенного пункта Васим Хаж-Ахмат отметил, что жизнь в регионе налаживается.

Российские военнослужащие также привезли инвалидную коляску для местного пожилого жителя Фарида Хусейна, который остался без нижних конечностей из-за сахарного диабета.

«Теперь я смогу передвигаться по дому, двору, выезжать на улицу. Не передать словами, как я рад!» — поделился эмоциями мужчина.

В начале этой недели российские офицеры провели гуманитарные акции в Алеппо и Дейр-эз-Зоре.