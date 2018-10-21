Сенчукова и Рыбин рассказали, как лечатся от рака кожи

Москва, 21 октября. Солисту группы «Дюна» Виктору Рыбину и его супруге, певице Наталье Сенчуковой пришлось пройти через 13 сеансов лучевой терапии во время лечения рака кожи.

Звездная пара несколько лет борется с онкологическим заболеванием — базально-клеточным раком кожи. Супругам пришлось пройти через 13 сеансов лучевой терапии, в последний раз мучительной процедуре Сенчукова и Рыбин подверглись две недели назад, сообщает РЕН.

Ранее звездная пара сообщила об онкологическом заболевании. Около четырех лет назад рак кожи появился у Натальи Сенчуковой. Спустя полтора года такое же заболевание обнаружили у Виктора Рыбина.