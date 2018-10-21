Видео последствий прорыва трубы в Самаре появилось в Сети

Самара, 21 октября. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео последствий прорыва трубы в Самаре. По имеющимся данным, два квартала в Самаре остались без отопления после коммунальной аварии.

В ночь на воскресенье около 03.00 на пересечении улиц Мяги и Мориса Тореза прорвало трубу с кипятком диаметром 600 мм. Сообщается, что без отопления в Самаре остались порядка 30 домов.

Также в результате аварии произошел размыв грунта, и под землю провалился автомобиль Daewoo, его пришлось доставать с помощью троса и экскаватора.