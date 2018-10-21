СМИ рассказали, что едят Кокорин и Мамаев в СИЗО

Москва, 21 октября. Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которых арестовали по подозрению в хулиганстве и нанесении побоев, в СИЗО «Бутырка» приходится обходиться без мяса и черного хлеба.

При приготовлении пищи в следственных изоляторах многое зависит от руководства учреждения и поваров. В СИЗО «Бутырка» часто жалуются на качество еды, сообщает со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова РЕН.

По данным телекомпании, в СИЗО есть сложности с мясом, капустой и черным хлебом. Но арестованным футболистам понравилась местная каша.

Напомним, Мамаева и Кокорина обвиняют в «Хулиганстве» и «Побоях». По версии следствия, 8 октября футболисты вместе с друзьями участвовали в двух драках, избили водителя и напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака.