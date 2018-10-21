Такие называют старое корыто: в Сети отреагировали на возвращение «мощнейшего» катера ВМС Украины

Киев, 21 октября. В Азовское море после ремонтных работ возвращается украинский пограничный корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс» — «одна из самых мощных единиц украинских сил». Об этом сообщает украинский ресурс «Тиск».

По данным издания, в ходе ремонтных работ была выполнена очистка корпуса, оборудованы проекторы на подводной части корпуса, также выполнен ремонт рулевых деталей, винтов и валов, систем кондиционирования.

Известно, что боевой катер оснащен двумя спаренными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками Ак-230, пулеметами ДШКМ и ПКМБ.

Пользователи Сети под постом, опубликованным на странице в социальной сети Facebook, активно комментируют новость о возвращении «мощной единицы» военно-морских сил Украины и в шутку советуют РФ начинать «бояться».

«Такие называют старое корыто», — написал пользователь под ником Georgi Iv.

«Все, весь мир у ваших ног», — смеется участник обсуждения Александр Шалунов.

Напомним, в конце лета командование ВМС Украины заявляло, что Киев не способен достигнуть военного паритета с Россией на Черном и Азовском морях.

Американское издание The American Conservative писало, что флот Российской Федерации способен ликвидировать украинские корабли и базу ВМС в Азовском море «в считанные минуты». Кроме того, журналисты американского журнала были удивлены тем, что Запад посылает Украине помощь, поскольку Черное море — «исторически российское».