Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе локализован

47
0 Оставить комментарий

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе локализован

Владикавказ, 21 октября. На заводе «Электроцинк» во Владикавказе локализован крупный пожар, на котором погиб человек.

Площадь пожара составила 650 квадратных метров. Сообщается об одном погибшем и трех пострадавших. На тушении пожара трудились 50 человек, было задействовано 18 единиц техники.

В МЧС России сообщили, что в настоящее время пожар локализован.

«В 5.39 пожар на площади 650 квадратных метров локализован», — цитирует представителя министерства РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщила о пожаре в здании развлекательного центра в Томске. Данных о погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Автор: Виктор Мальцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое