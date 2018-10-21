Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе локализован

Владикавказ, 21 октября. На заводе «Электроцинк» во Владикавказе локализован крупный пожар, на котором погиб человек.

Площадь пожара составила 650 квадратных метров. Сообщается об одном погибшем и трех пострадавших. На тушении пожара трудились 50 человек, было задействовано 18 единиц техники.

В МЧС России сообщили, что в настоящее время пожар локализован.

«В 5.39 пожар на площади 650 квадратных метров локализован», — цитирует представителя министерства РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщила о пожаре в здании развлекательного центра в Томске. Данных о погибших и пострадавших в результате пожара нет.