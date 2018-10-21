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Родственникам пострадавших из Керчи оплатят проживание в Москве и Краснодаре

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Родственникам пострадавших из Керчи оплатят проживание в Москве и Краснодаре

Керчь, 21 октября. Крымские власти оплачивают расходы на перелет и проживание родственникам находящихся на лечении в других городах пострадавших при трагедии в керченском колледже.

«За счет республики всем родственникам, которые хотят быть рядом со своими детками, находящимися на лечении в других городах, оплачивается полностью перелет туда и обратно, проживание до тех пор, пока ребенок не будет выписан», — цитирует мэра Керчи Сергея Бороздина РИА Новости.

По данным издания, на лечении в Москве и Краснодарском крае в настоящее время находятся 22 человека.

Ранее Газета.ru сообщила о характере ранений у пострадавших в результате трагедии в Керчи.

Нападение на Керченский политехнический колледж произошло в среду, 17 октября. В результате взрыва и последовавшей стрельбы погиб 21 человек, в том числе 16 студентов колледжа, 50 человек получили ранения. В нападении подозревают 18-летнего студента четвертого курса Владислава Рослякова.

Автор: Виктор Мальцев
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