Трамп заявил о выходе США из договора о ликвидации ракет | 21 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Во Владикавказе загорелся завод «Электроцинк»
Сегодня произошло ЧП во Владикавказе. Ночью на заводе «Электроцинк» начался крупный пожар. Главное управление МЧС по республике Северная Осетия – Алания сообщает, что общая площадь возгорания составила 500 метров. Пламя локализовали и потушили лишь пару часов назад, к операции было привлечено 18 единиц техники и 50 огнеборцев. В результате происшествия три человека пострадали, один из них скончался.
Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией
Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По словам президента США, Москва нарушает его условия. Впрочем, конкретики и доказательств после заявления не последовало. Якобы об этом объявит советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон во время поездки в Россию. По словам Болтона, в Москве политик намерен продолжить дискуссии, которые были начаты на саммите в Хельсинки. Добавим, Дональд Трам допустил в будущем возможность заключения нового договора – с Россией и Китаем.
Украина потеряла 40% боеприпасов из-за пожаров и взрывов на военных складах за полтора года
Украина потеряла 40% своих боеприпасов. За полтора года при взрывах на военных складах «незалежной» уничтожены более 210 тысяч тонн боевых снарядов всех типов, в том числе баллистические ракеты «Точка-У». Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов. По его данным, за пять лет войны в Донбассе и во время учений ВСУ потратили порядка 70 тысяч тонн патронов и снарядов. Замена утраченных боеприпасов купленными по рыночным ценам за рубежом патронами и снарядами обойдется в сотни миллионов долларов. По его мнению, компенсировать потери в ближайшее время страна просто не сможет.
В России вступили в силу ужесточения порядка восстановления водительских удостоверений
В России вступило в силу ужесточение порядка восстановления водительских удостоверений. Согласно новым правилам, автомобилисты смогут восстановить свои права только после полной оплаты всех штрафов. Кроме того, придется еще раз сдать экзамен на знание правил дорожного движения. А водители, которые были лишены прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вдобавок должны будут пройти медицинскую комиссию. Зато восстановленные права можно получить в любом отделении Госавтоинспекции России. Для этого необходимо подать заявление не позже чем за 30 дней до окончания срока лишения прав.