Трамп заявил о выходе США из договора о ликвидации ракет | 21 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Во Владикавказе загорелся завод «Электроцинк» Сегодня произошло ЧП во Владикавказе. Ночью на заводе «Электроцинк» начался крупный пожар. Главное управление МЧС по республике Северная Осетия – Алания сообщает, что общая площадь возгорания составила 500 метров. Пламя локализовали и потушили лишь пару часов назад, к операции было привлечено 18 единиц техники и 50 огнеборцев. В результате происшествия три человека пострадали, один из них скончался.

Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По словам президента США, Москва нарушает его условия. Впрочем, конкретики и доказательств после заявления не последовало. Якобы об этом объявит советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон во время поездки в Россию. По словам Болтона, в Москве политик намерен продолжить дискуссии, которые были начаты на саммите в Хельсинки. Добавим, Дональд Трам допустил в будущем возможность заключения нового договора – с Россией и Китаем.

Украина потеряла 40% боеприпасов из-за пожаров и взрывов на военных складах за полтора года Украина потеряла 40% своих боеприпасов. За полтора года при взрывах на военных складах «незалежной» уничтожены более 210 тысяч тонн боевых снарядов всех типов, в том числе баллистические ракеты «Точка-У». Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов. По его данным, за пять лет войны в Донбассе и во время учений ВСУ потратили порядка 70 тысяч тонн патронов и снарядов. Замена утраченных боеприпасов купленными по рыночным ценам за рубежом патронами и снарядами обойдется в сотни миллионов долларов. По его мнению, компенсировать потери в ближайшее время страна просто не сможет.