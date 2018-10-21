Взрывы на складах уничтожили 40% от всех боеприпасов Украины

Киев, 21 октября. За полтора года при взрывах на военных складах Украины уничтожены более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов, в том числе баллистические ракеты «Точка-У». Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

По данным журналиста, за пять лет войны в Донбассе и во время учений Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратили порядка 70 тысяч тонн патронов и снарядов. Бутусов отметил, что замена утраченных боеприпасов купленными по рыночным ценам за рубежом патронами и снарядами обойдется в сотни миллионов долларов. По его мнению, компенсировать потери в ближайшее время страна не сможет.

Напомним, в начале октября на военном складе возле Ични в Черниговской области Украины произошел пожар, который привел к мощным взрывам. Арсенал считался одним из крупнейших в стране, в нем хранилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов.

Украинские спецслужбы рассматривают в качестве основной версии инцидента проникновение на территорию склада диверсионной группы, сообщает Газета.ru. Также не исключаются версии о нарушении правил пожарной безопасности и об умышленном поджоге с целью скрыть нехватку боеприпасов.