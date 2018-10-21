В колледже, в котором произошло массовое убийство, сработала «тревожная кнопка»

Керчь, 21 октября. В Керченский политехнический колледж, где 17 октября произошло массовое убийство, вновь вызвали сотрудников центра безопасности Альфа.

«Сегодня был вызов из четвертого, законсервированного, корпуса колледжа. Я так понимаю, что там не проходят учебные занятия. Был вызов», — цитирует директора частного охранного предприятия РЕН.

Телекомпания сообщает, что «тревожную кнопку» нажал вахтер, который обнаружил в здании постороннего человека с признаками опьянения. Нарушитель лежал на матрасе и заряжал мобильный телефон, его задержали.

Ранее Газета.ru сообщила, что мэр Керчи Сергей Бороздин рассказал о скором снятии дополнительной охраны со школ и детских садов города.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство. В результате нападения погиб 21 человек, ранения получили около 50 человек. В убийствах подозревают 18-летнего студента колледжа Владислава Рослякова. Молодой человек покончил с собой.