Мощный взрыв прогремел в Лондоне

Лондон, 21 октября. Сегодня ночью в районе Вервуд-роуд (Хорроу) произошел взрыв, о происшествии в сервисе Twitter сообщили очевидцы.

В соцсетях отмечают, что после взрыва возник пожар. На опубликованных в Twitter фотографиях видно, что разрушена часть здания. Предположительно пострадал жилой дом.

В настоящее время на месте взрыва работают расчеты пожарных и сотрудники экстренных служб. Эксперты выясняют обстоятельства произошедшего.