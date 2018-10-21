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Мощный взрыв прогремел в Лондоне

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Мощный взрыв прогремел в Лондоне

Лондон, 21 октября. Сегодня ночью в районе Вервуд-роуд (Хорроу) произошел взрыв, о происшествии в сервисе Twitter сообщили очевидцы.

В соцсетях отмечают, что после взрыва возник пожар. На опубликованных в Twitter фотографиях видно, что разрушена часть здания. Предположительно пострадал жилой дом.

В настоящее время на месте взрыва работают расчеты пожарных и сотрудники экстренных служб. Эксперты выясняют обстоятельства произошедшего.

 

Автор: Виктор Мальцев
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