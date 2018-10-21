Мощный взрыв прогремел в Лондоне
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Лондон, 21 октября. Сегодня ночью в районе Вервуд-роуд (Хорроу) произошел взрыв, о происшествии в сервисе Twitter сообщили очевидцы.
В соцсетях отмечают, что после взрыва возник пожар. На опубликованных в Twitter фотографиях видно, что разрушена часть здания. Предположительно пострадал жилой дом.
В настоящее время на месте взрыва работают расчеты пожарных и сотрудники экстренных служб. Эксперты выясняют обстоятельства произошедшего.
A @LondonFire height appliance (Ariel Ladder Platform) is now being used at the fire in Harrow. pic.twitter.com/LgcH3fAMzs— Paul Wood (@PaulWood1961) October 21, 2018