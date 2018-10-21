NI оценил модернизированные российские истребители

Москва, 21 октября. Многоцелевые российские истребители Су-27 и Су-30 после модернизации имеют возможности, сравнимые с более современным Су-35С. Об этом пишет журнал National Interest.

Эксперты отмечают, что самолеты Су-27 первых версий хуже приспособлены для уничтожения наземных целей и уступают более современным истребителям в ряде характеристик. Но модернизированный вариант Су-27СМ обладает более совершенным вооружением и оснащается ракетами Х-29 и Р-77 и бомбами с лазерным наведением. Это делает модернизированные версии истребителя по-настоящему многофункциональным самолетом.

Вариант боевой машины после еще более глубокой модернизации Су-27СМ3 оснащен радаром «Ирбис-Е», который также используется на современных Су-35С. Кроме того, истребители имеют способный выдерживать увеличенные нагрузки усиленный планер, дополнительные узлы подвески вооружения и обеспечивающие прирост дальности полета новые мощные двигатели. Также у модернизированных Су-27СМ3 усовершенствовано оборудование кабины пилота.

Двухместные боевые самолеты Су-30 улучшены похожим образом. Среди недостатков истребителя эксперты NI отмечают отсутствие радара «Ирбис-Е», что сокращает возможности боевой машины по отслеживанию целей на дальней дистанции. Зато самолеты оснащены двигателями с управляемым вектором тяги, что делает Су-30 еще более маневренными.

Наиболее выдающимися характеристиками из перечисленных самолетов, по мнению экспертов, обладает современный многоцелевой истребитель Су-35С. Но модернизированные варианты менее современных российских самолетов тоже имеют свои преимущества. К ним эксперты относят более низкую цену Су-27СМ3 при практически равных возможностях поражения целей на большой дистанции. Су-30 эксперты считают более подходящим самолетом для нанесения ударов по наземным целям, так как в экипаже истребителя есть место для второго человека.

Издание отмечает, что в российском парке истребителей значительную долю составляют менее современные варианты самолетов. Но в дальнейшем они будут заменяться на новейшие Су-57 или модернизироваться, заключает NI.

Ранее Газета.ru сообщила, что американские эксперты высоко оценили новый российский самолет дальнего радиолокационного дозора и наведения А-100 «Премьер», который должен придти на смену А-50. Самолет будет играть роль «летающего радара». Его оснащают улучшенной системой обнаружения и слежения с возможностью сканирования воздушного пространства на сотни километров в любом направлении, даже по вертикали.

Эксперты считают, что новые А-100 вместе с истребителями Су-30СМ и Су-35С способны предоставить России превосходство в воздухе и могут стать серьезной проблемой для НАТО.