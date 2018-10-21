Во Владикавказе произошел крупный пожар на заводе «Электроцинк», есть жертвы

Владикавказ, 21 октября. Во время пожара на заводе «Электроцинк» погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации МЧС, во время пожара как минимум три человека. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

«На заводе «Электроцинк» во Владикавказе, расположенном по адресу: улица Заводская, 1, произошел пожар на площади 500 квадратных метров. В результате пожара один человек погиб, еще трое пострадали», — сообщили РИА Новости представители МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 03.16. На месте работы 50 спасателей и 18 единиц техники. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.