После ремонта Украина вернула в Азовское море «мощнейший» корабль

Киев, 21 октября. После ремонта в Азовское море возвращается украинский сторожевой корабль проекта 205П BG-32 «Донбасс», который называют «одной из самых мощных единиц украинских сил».

По данным украинских СМИ, ремонт судна включал покраску, установку на подводной части корпуса протекторов и обслуживание рулевых механизмов, винтов, топливных и балластных цистерн. Работы проводились на Азовском судоремонтном заводе.

Пограничный сторожевой корабль был построен в Ленинграде в 1982 году и нес службу в Пограничных войсках КГБ СССР. В 1992 году судно вошло в состав Морской охраны Госпогранслужбы Украины. В 1995 году корабль был переименован в «Донбасс».

Напомним, ситуация в Азовском море резко обострилась после задержания украинскими пограничниками судна «Норд» с россиянами на борту. После инцидента Украина обвинила российских пограничников в блокировке проходящих через Керченский пролив судов. В ФСБ России опровергли информацию, отметив, что все процедуры в Азовском море проводятся в соответствии с международным правом.

Ранее Газета.ru сообщила, что командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал о готовности Киева применить силу в случае «обострений» в Азовском и Черном морях.