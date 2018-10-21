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Месси пропустит «Эль-Класико» из-за сломанной руки

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Месси пропустит «Эль-Класико» из-за сломанной руки

Барселона, 21 октября. Легендарный футболист Лионель Месси не сможет сыграть за «Барселону» в матче против «Реала».

Причиной вынужденного пропуска матча «Эль-Класико» стала сломанная рука. Футболист получил травму во время игры с «Севильей» в рамках испанского чемпионата. Как сообщили в пресс-службе «Барселоны», Месси вынужден покинуть поле на три недели.

Месси пропустит «Эль-Класико» из-за сломанной руки

Медики выявили у нападающего из Аргентины перелом руки. За время больничного «Барселона» сыграет шесть матчей. Встреча с «Севильей» закончилась победой «Барселоны» со счетом 4:2 в пользу команды Месси. Травму аргентинец получил, столкнувшись с игроком «Севильи» Васкесом.

В этом сезоне Лионель Месси забил 12 голов, также на его счету 12 голевых передач в течение 12 игр.

Автор: Настасья Шеркунова
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