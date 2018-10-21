«У нас ситуация абсолютно абсурдная»: украинский эксперт предложил способ впустить корабли НАТО в Азовское море

Киев, 21 октября. Украинский эксперт Святослав Стеценко предложил способ впустить корабли НАТО в Азовское море, разорвав договор с Россией. Заявление прозвучало в эфире украинского телевидения.

Договор объявляет Азовское море внутренним для России и Украины, и не дает Киеву приглашать в акваторию иностранные корабли без согласования с Москвой. Стеценко отметил, что соглашение не позволяет Украине провести в Азовском море учения с участием флота Североатлантического альянса. Решить проблему эксперт предложил радикальным способом.

«Нам надо разрывать этот договор. Вообще, у нас ситуация абсолютно абсурдная. Московия ведет войну против Украины, причем, она ее ведет во всех сферах», — заявил Стеценко.

Ранее Газета.ru сообщила, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о невозможности проведения совместных учений Украины и НАТО в акватории Азовского моря.

«Сейчас Украина хочет зазвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море», — подчеркнул Сергей Лавров.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась несколько месяцев назад, после задержания украинскими пограничниками судна «Норд» с россиянами на борту. После инцидента Киев обвинил российских пограничников в блокировке проходящих через Керченский пролив судов. В ФСБ РФ опровергли информацию, отметив, что все процедуры в Азовском море проводятся в соответствии с международным правом.

Тем не менее, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко ранее выступил с угрозами в адрес России, пригрозив применением силы в случае «обострений» в Азовском и Черном морях. В то же время он признал правомерность действий сотрудников ФСБ, но назвал их «грязными».