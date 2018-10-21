Две новейшие атомные подлодки спустили на воду в США

Вашингтон, 21 октября. Две новейшие атомные подлодки стоимостью 2,7 миллиарда долларов спустили на воду в Соединенных Штатах Америки.

Как сообщили в пресс-службе ВМС, атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением Vermont и Delaware типа Virginia были построены за пять лет. Они станут частью боевого состава Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в следующем году.

Субмарину Vermont спустили на воду на базе, расположенной в Коннектикуте. Участие в торжественной церемонии приняли бывший зампомощника министра ВМС Глория Вальдес, а также губернатор Вермонта Фил Скотт.

Атомную подводную лодку Delaware спустили на воду на базе в штате Вирджиния. Разбить бутылку шампанского доверили супруге Джо Байдена Джилл. На церемонию также пригласили сенатора Томаса Карпера.

Атомные подлодки данного типа укомплектованы 12 крылатыми ракетами Tomahawk, а также четырьмя торпедными аппаратами с боекомплектом. Судно способно развивать скорость 35 узлов и погружаться на глубину почти 00 метров.