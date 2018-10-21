Туроператоры рассказали о подорожании отдыха в Турции в 2019 году

Москва, 21 октября. Из-за высокого спроса в 2019 году продолжат расти цены на отдых в турецких отелях.

По мнению коммерческого директора Coral Travel Эрджюмента Юналана номера в турецких отелях будущим летом подорожают в среднем на 10-15%.

«В 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15-30% по сравнению с предыдущим годом. В 2019-м стоимость отельных услуг, предположительно, вырастет на 10-15%», — цитирует Юналана агентство «Прайм».

Рост цен туроператор объясняет высокой загрузкой отелей. Но, по данным эксперта, до кризиса отношений между Россией и Турцией цены в отелях были выше, чем в текущем году.

Ранее Газета.ru сообщала, что Ростуризм планирует к 2025 году увеличение доли туризма в ВВП России до 5%.