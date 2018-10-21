Пушков прокомментировал решение Трампа о выходе США из договора о РСМД

Москва, 21 октября. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал решение президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД (договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) мощным ударом по системе стратегической стабильности в мире. Мнением сенатор поделился в микроблоге Twitter.

«Трамп объявил о выходе США из договора 1987 о ядерных ракетах малой и средней дальности. В случае выхода будет нанесен 2-й мощный удар по всей системе стратегической стабильности в мире», — написал Алексей Пушков.

Первым ударом по мировой системе стратегической стабильности сенатор назвал выход США из договора о ПРО в 2001 году. Тогда, как и сейчас, инициатором разрыва договора выступил Вашингтон, отметил Алексей Пушков.

Ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп заявил о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициативу американский президент объяснил обвинениями о нарушении ДРСМД в адрес России.