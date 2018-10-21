Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Москва, 21 октября. Аэропорт Чанги в Сингапуре 31-й год подряд признан лучшим аэропортом мира по версии Business Traveller Awards 2018.

Лучшим европейским аэропортом признан амстердамский Схипхол. Лондонский Хитроу специалисты назвали лучшим для желающих вернуть НДС по системе tax free любителей шопинга, сообщает «Евро Пульс».

Среди авиакомпаний премию присудили британской British Airways. Компания стала лучшей сразу в трех номинациях: «Лучшая программа для постоянных клиентов», «Лучший перевозчик на короткие расстояния» и «Лучший лаундж». «Лучшим лоукостером» эксперты назвали британскую EasyJet. В номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы» приз достался российскому «Аэрофлоту».