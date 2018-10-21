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«Это неумное решение и плохая идея»: Макаревич встал на защиту русского языка на Украине

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«Это неумное решение и плохая идея»: Макаревич встал на защиту русского языка на Украине

Москва, 21 октября. Российский певец Андрей Макаревич встал на защиту русского языка на Украине и назвал решение депутатов Львовского областного совета о запрете употребления русского языка в регионе «неумным решением и плохой идеей».

Львовский облсовет 17 сентября постановил запретить на территории области публичное использование в любых формах русскоязычного «культурного продукта». За инициативу проголосовали 57 депутатов. Российский музыкант выступил в защиту русского языка на Украине.

«Это неумное решение и плохая идея — лишать половину населения языка, на котором они исторически разговаривали», — цитирует Андрея Макаревича РЕН ТВ.

Инициатива львовских депутатов вызвала резкое отторжение как внутри Украины, так и за ее пределами. Как противоречащее конституции и законодательству страны решение пытаются оспорить через суд члены общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука.

Тем не менее, наступление на русский язык продержили в других регионах Украины. Ранее стало известно, что депутаты Херсонского городского совета поддержали отмену закона от 2012 года о региональном статусе русского языка. За инициативу проголосовали 33 парламентария из 38, пять депутатов не участвовали в голосовании.

Закон разрешал использование русского языка в официальном документообороте в тех регионах Украины, где доля русскоязычного населения превышает 10%. Согласно закону официально использовать русский язык в качестве регионального можно было в 13 из 27 областей Украины.

Автор: Виталий Малясев
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