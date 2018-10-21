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В МИД России объяснили выход США из ДРСМД мечтой об однополярном мире

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В МИД России объяснили выход США из ДРСМД мечтой об однополярном мире

Москва, 21 октября. США шли к выходу из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) многие годы, так как мечтают о строительстве однополярного мира. Такое мнение озвучил представитель МИД России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. При этом глава Белого дома обвинил в нарушении договора Москву.

Комментируя решение американского президента, источник РИА Новости в МИД России отметил, что Россия неоднократно разоблачала курс США на слом РСМД. По его словам, к выходу из Договора Вашингтон шел «многие годы», уничтожая договорную базу шаг за шагом.

По мнению представителя дипведомства, решение президента США о выходе из ДРСМД укладывается в курс страны на выход из международно-правовых договоренностей, которые накладывают на них равные с партнерами обязательства.

«Главный мотив — мечта об однополярном мире. Сбудется? Нет», — заявил представитель МИД России.

Автор: Виктор Мальцев
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