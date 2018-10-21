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Клинцевич рассказал о способности России гарантировать свою безопасность после заявлений о выходе США из ДРСМД

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Клинцевич рассказал о способности России гарантировать свою безопасность после заявлений о выходе США из ДРСМД

Москва, 21 октября. США хотят втянуть Россию в гонку вооружений, но РФ сможет гарантировать свою безопасность при любых обстоятельствах. Об этом заявил член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выходе из ДРСМД (договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Клинцевич отметил, что оно принято без учета интересов европейских союзников Вашингтона. Тем не менее, это решение не стало неожиданностью для России.

«Нас хотят, как в свое время Советский Союз, втянуть в гонку вооружений. Не выйдет. У меня нет сомнений, что наша страна сможет гарантировать свою безопасность при любых обстоятельствах», — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп, комментируя выход США из ДРСМД, заявил о необходимости «развивать эти вооружения».

Автор: Виталий Малясев
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